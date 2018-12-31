Kar ve Tipiden Dolayı Yolu Kapanan Köydeki Hasta 4 Saat Süren Çalışma Sonrası Kurtarıldı
21 dakika önce
Kar ve tipiden dolayı yolu kapanan köydeki hasta 4 saat süren çalışma sonrası kurtarıldıAĞRI - Ağrı'nın Patnos ilçesi Onbaşılar köyünde mahsur kalan hasta, Patnos İlçe Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çabası ile fırtına ve tipiden kapan köy yolunun yaklaşık 4 saatlik çalışması sonrası açılarak...
Kar
ve tipiden dolayı yolu kapanan köydeki hasta 4 saat süren çalışma sonrası kurtarıldı
AĞRI - Ağrı
'nın Patnos
ilçesi Onbaşılar köyünde mahsur kalan hasta, Patnos İlçe Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çabası ile fırtına ve tipiden kapan köy yolunun yaklaşık 4 saatlik çalışması sonrası açılarak 112 ekiplerince köyden alınıp Patnos Devlet Hastanesine götürüldü.
İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyü yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Köyde ikamet eden kalp ve solunum yetmezliği çeken Mustafa Zencir rahatsızlandı. 112 ekiplerini ve Patnos İlçe Özel İdaresi ekiplerini arayan hasta yakınlarının yardımına Patnos ilçe özel idaresi ekipleri yetişti. Yaklaşık 4 saatlik çalışma sonuca paletli dozerle yolu açıp köye varan ekipler yaşlı hastayı ambulansla hastaneye yetiştirdiler.
Yer yer kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu yolda kara saplanan ambulansa yolda zincir takıldıktan sonra yola devam edip hastayı hastaneye yetiştirdiler.
Onbaşılar Köyü Muhtarı Kasım Çay, "Allah devletimizden razı olsun. İlçe Kaymakamımızdan razı olsun. Gecenin bu saatinde dört, beş araçla yaklaşık dört saattir köyümüzün yolunu açıyorlar" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:19 Kaynak: İHA
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