Kar yağışı nedeniyle yolda kalan yolcu otobüsüne yardım seferberliği - Son Dakika
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Kar yağışı nedeniyle yolda kalan yolcu otobüsüne yardım seferberliği

19.01.2022 20:09

Kar yağışı nedeniyle yolda kalan yolcu otobüsüne yardım seferberliği Batman'dan İstanbul'a doğru yola çıkan yolcu otobüsü kar yağışı sonucu yolların kapalı olması sebebiyle Mardin'in Mazıdağı ilçesinde mahsur kaldı.

Kar yağışı nedeniyle yolda kalan yolcu otobüsüne yardım seferberliği

MARDİN - Batman'dan İstanbul'a doğru yola çıkan yolcu otobüsü kar yağışı sonucu yolların kapalı olması sebebiyle Mardin'in Mazıdağı ilçesinde mahsur kaldı. Mahsur kalan otobüsteki yolculara Mazıdağı Kaymakamlığı tarafından yardım seferberliği başlatıldı.

Batman'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan bir otobüs firmasına ait yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle Mardin güzergahından gitme kararı aldı. Yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle yolların ulaşıma kapanması sonucu yolcu otobüsü Mazıdağı ilçesinde mahsur kaldı. 2 buçuk saat yolda kalan otobüs yolcularına Mazıdağı Kaymakamlığı tarafından yardım seferberliği başlatılarak İlçe Öğretmenevi'nde misafir edilip yiyecek, içecek ve temel ihtiyaçları karşılandı. Otobüs şoförü ve yolcular İlçe Kaymakamına teşekkür etti. Mahsur kaldıkları Mazıdağı Kaymakamlığı tarafından kendilerine yapılan yardımdan dolayı ilçe Kaymakamlığına ve Kaymakamına teşekkür eden otobüs kaptanı Zeki Bayındır, "Batman'dan İstanbul'a doğru gidiyorduk, yollar kapalı olduğu için Mardin yolunu tercih ettik. Mardin yoluna girdik ancak maalesef Mardin yolu da kapalıydı. Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 2 buçuk saattir mahsur kaldık. Mazıdağı Kaymakamlığına teşekkür ederiz, bize yiyecek ikramında bulundular. İnşallah yollar açılır yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Yolların açık olduğunu düşündükleri güzergahta mahsur kaldılar

Kar yağışının etkisini göstermesiyle yolların kapalı olduğunu, bu nedenle alternatif olarak Mardin güzergahından gittiklerini söyleyen Çekdar Bayındır isimli yolcu, " Bismil'den ben bu arabaya bindim. Bismil'den İstanbul'a doğru gidiyorduk. Yollar kapalıydı, Mardin yolunu tercih ettik. Mardin'e geldik, kar yağışından yollar kapanmış. Sağ olsun Mazıdağı Kaymakamlığı çayından tut çorbasına kadar bize her türlü yardımda bulundular. Yollar açılırsa Mazıdağı'ndan Batman'a doğru hareket edeceğiz. Yollar kapalı olduğu için büyük ihtimalle İstanbul'a gitmeyeceğiz" diye konuştu.

Kar yağışı nedeniyle yolda kalan yolcu otobüsüne yardım seferberliği
Kar yağışı nedeniyle yolda kalan yolcu otobüsüne yardım seferberliği
Kar yağışı nedeniyle yolda kalan yolcu otobüsüne yardım seferberliği
Kar yağışı nedeniyle yolda kalan yolcu otobüsüne yardım seferberliği
Kar yağışı nedeniyle yolda kalan yolcu otobüsüne yardım seferberliği
Kar yağışı nedeniyle yolda kalan yolcu otobüsüne yardım seferberliği
Kar yağışı nedeniyle yolda kalan yolcu otobüsüne yardım seferberliği

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kar yağışı nedeniyle yolda kalan yolcu otobüsüne yardım seferberliği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar yağışı nedeniyle yolda kalan yolcu otobüsüne yardım seferberliği - Son Dakika
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