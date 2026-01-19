Kar Yağışıyla Ulaşım Kesintileri

Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Rize'de 525 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Trabzon'un yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar yağışı devam etti.

Kar yağışının ardından Araklı ilçesinde 8, Arsin'de 3, Çaykara'da 4, Sürmene'de 5 ve Köprübaşı'nda 4 olmak üzere 24 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı 122 personel ve 100 iş makinesiyle yol açma çalışmaları devam ediyor.

Giresun

Giresun'da kar yağışının ardından 307 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, il merkezinde 53, Alucra'da 16, Bulancak'ta 3, Çamoluk'ta 5, Çanakçı'da 15, Dereli'de 34, Doğankent'te 10, Espiye'de 19, Eynesil'de 3, Görele'de 10, Güce'de 13, Keşap'ta 39, Piraziz'de 12, Şebinkarahisar'da 13, Tirebolu'da 41 ve Yağlıdere'de 21 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor

Gümüşhane

Gümüşhane'de kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezinde 17, Kelkit'te 55, Torul'da 22, Kürtün'de 20, Köse'de 6, Şiran'da 3 olmak üzere 123 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bayburt

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Bayburt'ta 36 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar nedeniyle il merkezinde 18, Aydıntepe'de 10, Demirözü ilçesinde ise 8 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresine bağlı 35 iş makinesi ve 50 personel, yol açma çalışmalarında görev alıyor.

Kent merkezinde belediye ekipleri, kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.

Karayolları ekipleri ise karın etkili olduğu güzergahlarda temizlik ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Artvin

Artvin'de il genelinde aralıklarla etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar yağışı nedeniyle Yusufeli'nde 5, Borçka'da 3, Şavşat'ta 1, Ardanuç'ta 9 olmak üzere 18 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, 18 iş makinesi ve 42 personelle köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri ise ilçeler ve Şavşat-Ardahan kara yolundaki Sahara Geçidi'nde tuzlama ve kar küreme çalışması yürütüyor.

Rize

Rize'de kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı dolayısıyla il merkezi ve Çayeli'nde 4, Çamlıhemşin, Derepazarı ve Güneysu'da 3, İkizdere'de 4 ve Kalkandere'de 6 olmak üzere 17 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 28 iş makinesi ve karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri, Ayder Yaylası ve Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Ordu

Ordu'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kentte orta ve yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde sahil kesiminde de etkili oldu.

Kentte ekiplerin mahalle yollarını açma çalışmaları devam ediyor.