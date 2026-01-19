Kar Yağışıyla Ulaşım Kesintileri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kar Yağışıyla Ulaşım Kesintileri

19.01.2026 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kar yağışı nedeniyle Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Rize'de 525 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Rize'de 525 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Trabzon'un yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar yağışı devam etti.

Kar yağışının ardından Araklı ilçesinde 8, Arsin'de 3, Çaykara'da 4, Sürmene'de 5 ve Köprübaşı'nda 4 olmak üzere 24 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı 122 personel ve 100 iş makinesiyle yol açma çalışmaları devam ediyor.

Giresun

Giresun'da kar yağışının ardından 307 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, il merkezinde 53, Alucra'da 16, Bulancak'ta 3, Çamoluk'ta 5, Çanakçı'da 15, Dereli'de 34, Doğankent'te 10, Espiye'de 19, Eynesil'de 3, Görele'de 10, Güce'de 13, Keşap'ta 39, Piraziz'de 12, Şebinkarahisar'da 13, Tirebolu'da 41 ve Yağlıdere'de 21 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor

Gümüşhane

Gümüşhane'de kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezinde 17, Kelkit'te 55, Torul'da 22, Kürtün'de 20, Köse'de 6, Şiran'da 3 olmak üzere 123 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bayburt

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Bayburt'ta 36 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar nedeniyle il merkezinde 18, Aydıntepe'de 10, Demirözü ilçesinde ise 8 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresine bağlı 35 iş makinesi ve 50 personel, yol açma çalışmalarında görev alıyor.

Kent merkezinde belediye ekipleri, kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.

Karayolları ekipleri ise karın etkili olduğu güzergahlarda temizlik ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Artvin

Artvin'de il genelinde aralıklarla etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar yağışı nedeniyle Yusufeli'nde 5, Borçka'da 3, Şavşat'ta 1, Ardanuç'ta 9 olmak üzere 18 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, 18 iş makinesi ve 42 personelle köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri ise ilçeler ve Şavşat-Ardahan kara yolundaki Sahara Geçidi'nde tuzlama ve kar küreme çalışması yürütüyor.

Rize

Rize'de kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı dolayısıyla il merkezi ve Çayeli'nde 4, Çamlıhemşin, Derepazarı ve Güneysu'da 3, İkizdere'de 4 ve Kalkandere'de 6 olmak üzere 17 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 28 iş makinesi ve karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri, Ayder Yaylası ve Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Ordu

Ordu'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kentte orta ve yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde sahil kesiminde de etkili oldu.

Kentte ekiplerin mahalle yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Giresun, Ulaşım, Güncel, Artvin, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kar Yağışıyla Ulaşım Kesintileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafede sır dolu ölüm Haberi alan yakınları çatıya çıktı Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı
Rize’de Sibirya’yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü Rize'de Sibirya'yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü
Dursun Özbek’in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Esra Erol’un şeriat sözlerine Hüda Par’dan sert tepki Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı

14:11
Hiç acımadılar Dev finali gölgede bırakan görüntü
Hiç acımadılar! Dev finali gölgede bırakan görüntü
13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
13:36
Galatasaray’da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
13:02
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
13:02
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 14:21:40. #7.11#
SON DAKİKA: Kar Yağışıyla Ulaşım Kesintileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.