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Kara yollarında durum

31 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya- Çankaya kavşakları 3-8. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı- Turgutlu kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sivrihisar- Polatlı yolunun 18-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Çanakkale- Biga yolunun 23. kilometresindeki Umurbey Köprüsü'nde derz bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Nazilli- Denizli yolunun 44-45. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ilgın- Kadınhanı yolunun Ilgın şehir geçişinde, Hastane Kavşağı ve Hastane Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Söğüt- Korkuteli yolunun 2-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Artvin- Erzurum yolunun 41-57. kilometrelerindeki tünellerde yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Akseki- Manavgat yolunun 32-36. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle bugün 09.00-18.00 saatlerinde yol aralıkla trafiğe kapatılacak.

Tortum-Erzurum yolunun 42-43. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sivrihisar, Saruhanlı, Orhangazi, Turgutlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:22 Kaynak: AA
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