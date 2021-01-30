Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan- Gelibolu yolunun 36-39. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamındaki alt geçit çalışması nedeniyle ulaşım her iki yönde servis yolundan sağlanıyor.

Manisa- Turgutlu yolunun 7. kilometresindeki kavşak, Silifke-Mut yolunun 0-7. kilometrelerindeki yol, Kırşehir-Hacıbektaş- Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol, Çorum- Alaca yolunun 5-17. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerindeki heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul- Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönden kontrollü sürdürülüyor.

Artvin- Şavşat yolunun 24-25. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü devam ediyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometreleri ile Karabük- Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.