Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

11.09.2022 08:54
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-07.00 saatlerinde iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanıyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney Kavşağı- 1915 Çanakkale Köprüsü (Avrupa yönü) 1-3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadükleri üzerinde bakım-onarım çalışması sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılıyor.

Akhisar-Salihli yolunun 0-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 10-13. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Çerkezköy- Saray yolunun 20-21. kilometrelerindeki Kapaklı Köprülü Kavşağı'nda köprü yapım çalışmaları sebebiyle 11.00-18.00 saatlerinde Saray-Çerkezköy istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Nevşehir-Ürgüp- Kayseri yolunun 14-20. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki 10 tünelde yapılacak elektrik-elektronik sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle 16 Eylül'e kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Altköy-Refahiye- Erzincan yolunun 37-42. kilometrelerinde her iki yönde toprak işleri, sanat yapıları, üst yapı BSK işleri ve heyelan ıslah yapım işi, İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 25-43. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kayseri- Pınarbaşı yolunun 47-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Kayseri-Pınarbaşı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

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Kaynak: AA

1915 Çanakkale Köprüsü, TEM Otoyolu, Çanakkale, Kınalı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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