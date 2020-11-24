Karabağ-Sivasspor maçını Jakob Kehlet yönetecek

Sivasspor'un, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile oynayacağı karşılaşmayı Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet'in yöneteceği açıklandı.

Sivasspor'un, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile oynayacağı karşılaşmayı Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet'in yöneteceği açıklandı. UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Sivasspor, 26 Kasım Perşembe akşamı Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.55'de başlayacak mücadelede Danimarkalı hakem Jakob Kehlet düdük çalacak. Kehlet'in yardımcılıklarını Heine Sorensen ve Lars Hummelgaard yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jens Maae olacak. (İHA)

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