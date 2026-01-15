Karabıyıkoğlu Yeniden Seçildi

Tosya Marangozlar ve Bıçkıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Salim Karabıyıkoğlu yeniden getirildi.

Tosya Marangozlar ve Bıçkıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası toplantı salonunda düzenlenen genel kurulda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından faaliyet ve gelir gider raporları okundu.

Daha sonra yapılan seçimde mevcut başkan Karabıyıkoğlu ile Hüseyin Uslu başkanlık için yarıştı.

Kullanılan 247 oyun 148'ini alan Karabıyıkoğlu yeniden başkanlığa seçildi. Uslu ise 99 oyda kaldı.

Karabıyıkoğlu, marangoz esnafının sorun ve sıkıntılarını bildiklerini, ahşap sanayisini daha ileri seviyelere taşımak için yaptıkları çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini kaydetti.