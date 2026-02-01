KARABÜK'te, 3 katlı bir apartmanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 17.00 sıralarında Bayır Mahalle'de meydana geldi. Fevzi Çakmak Caddesi'nde 3 katlı apartmanın son katında S.K.'ya ait dairede yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında daire kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Apartman Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?