Karabük\'te Motosiklet Sürücüsüne 69 bin TL Ceza

Karabük'te polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 69 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Balıklar Kayası Kavşağı'nda yapılan denetimler sırasında, 78 ACJ 690 plakalı motosiklet sürücüsü ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak olay yerinden kaçtı. Kendi can güvenliğini, trafik güvenliğini ve ekiplerin can güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü, çevrede yapılan çalışmalar sonucu kısa sürede tespit edilerek yakalandı.

Yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsünün O.A. isimli şahıs olduğu ve sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi. Şahsa, Karabük Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yaptığı ihlaller nedeniyle toplam 69 bin 200 TL trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendi. Bahse konu motosiklet ise çekici marifetiyle bağlanarak yediemin otoparkına teslim edildi.

Ayrıca O.A., "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" ve "Görevli Memura Direnmek" suçlarından gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı.

Sürücünün polis ekiplerinden kaçma anları ise Kent Güvenliği Yönetim Sistemleri tarafından görüntülendi. - KARABÜK