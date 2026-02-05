Karabük'te Motosiklet Sürücüsüne 69 bin TL Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Karabük'te Motosiklet Sürücüsüne 69 bin TL Ceza

Karabük\'te Motosiklet Sürücüsüne 69 bin TL Ceza
05.02.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 69 bin 200 TL ceza kesildi, gözaltına alındı.

Karabük'te polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 69 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Balıklar Kayası Kavşağı'nda yapılan denetimler sırasında, 78 ACJ 690 plakalı motosiklet sürücüsü ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak olay yerinden kaçtı. Kendi can güvenliğini, trafik güvenliğini ve ekiplerin can güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü, çevrede yapılan çalışmalar sonucu kısa sürede tespit edilerek yakalandı.

Yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsünün O.A. isimli şahıs olduğu ve sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi. Şahsa, Karabük Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yaptığı ihlaller nedeniyle toplam 69 bin 200 TL trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendi. Bahse konu motosiklet ise çekici marifetiyle bağlanarak yediemin otoparkına teslim edildi.

Ayrıca O.A., "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" ve "Görevli Memura Direnmek" suçlarından gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı.

Sürücünün polis ekiplerinden kaçma anları ise Kent Güvenliği Yönetim Sistemleri tarafından görüntülendi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Karabük, Trafik, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te Motosiklet Sürücüsüne 69 bin TL Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’ye veda etti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye veda etti

12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
11:50
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
11:22
Rixos stajyeri Burak Oğraş’ın şüpheli ölümünde baba konuştu: ’Sapıkça şeyler oluyor’ demiş kesin bir şey gördü
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü
11:18
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan’ın talebini ’’Görüşme bitmiştir’’ diyerek reddetmiş
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini ''Görüşme bitmiştir'' diyerek reddetmiş
11:16
AVM’ye giden ünlü ismin zor anları Neredeyse eziliyordu
AVM'ye giden ünlü ismin zor anları! Neredeyse eziliyordu
11:10
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 12:22:05. #.0.5#
SON DAKİKA: Karabük'te Motosiklet Sürücüsüne 69 bin TL Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.