Karabük\'te Motosiklet Sürücüsüne Yüksek Ceza

KARABÜK'te, polisin 'dur' ihtarına uymayarak, ters yöne girip kaldırımdan kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü O.A.'ya 69 bin 200 lira ceza uygulandı.

Olay, 3 gün önce Balıklar Kayası Kavşağı'nda meydana geldi. 78 ACJ 690 plakalı motosikletin sürücüsü O.A., polisin 'dur' ihtarına uymadı. Ters yöne girip kaldırımdan kaçmaya çalışan O.A., polis tarafından yakalandı. Karabük Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, O.A.'ya yaptığı ihlallerden dolayı toplam 69 bin 200 lira idari para cezası uyguladı. Motosiklet, trafikten menedilip, otoparka çekildi.

Sürücü hakkında da 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' ve 'Görevli memura direnmek' suçlarından adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınıp, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen O.A., savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Öte yandan, sürücünün motosikletle kaçtığı anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.