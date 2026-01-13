Karabük'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1276 sentetik ecza ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yaptı.
Kent merkezinde 1 şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 1276 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?