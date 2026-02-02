Karabük\'te Yangın: İki Köpek Yavrusu Telef Oldu

Karabük'te çıkan yangında alevlere teslim olan müştemilat kullanılamaz hale gelirken, 2 köpek yavrusu telef oldu.

Olay, merkeze bağlı Cemaller köyünde meydana geldi. Sinan Saygun'a ait müştemilatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler müştemilatın tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında müştemilat tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, içeride bulunan 2 köpek yavrusu telef oldu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK