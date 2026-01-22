Karacabey'de Külçe Altınlar Bulundu

KÜLÇE ALTINLARDAN 3'Ü BULUNDU
Bursa'nın Karacabey ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu takla atan zırhlı araçta kaybolan birer kiloluk 11 külçe altından 3'ü jandarma ekiplerince yapılan aramada, aracın içinde bulundu. 8 külçe altını arama çalışmaları sürüyor.
Yiğithan HÜYÜK/KARACABEY (Bursa),
