Karaçi'de Alışveriş Merkezinde Yangın: 21 Ölü

20.01.2026 11:46
Sind eyaletindeki Gul Plaza Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangında can kaybı artabilir, 65 kayıp var.

İSLAMABAD, 20 Ocak (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinin başkenti Karaçi'deki Gul Plaza Alışveriş Merkezi'nde çıkan büyük yangında en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan arama kurtarma kuruluşu 1122 sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, yangında ağır hasar gören binada kapsamlı bir arama ve kurtarma çalışmasının devam ettiğini belirterek, yapının hala dengesiz durumda olması ve binanın geniş bölümlerinin çökmesi nedeniyle can kaybı sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.

Yangın, cumartesi gecesi geç saatlerde MA Jinnah Yolu üzerinde bulunan ve 1.200'den fazla mağazayı barındıran çok katlı Gul Plaza Alışveriş Merkezi'nde çıkmış, alevler ise pazar günü 24 saati aşkın süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alınmıştı.

Sind Eyalet Başbakanı Seyyid Murad Ali Şah, alışveriş merkezini ziyaret ettiği belirtilen 65'ten fazla kişinin hala kayıp olduğunu söyledi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor. Polis daha önce yangının elektrik kısa devresinden kaynaklandığından şüphelenildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Xinhua

