Karaçi'de Yangın: 71 Can Kaybı

25.01.2026 11:12
Gul Plaza AVM'deki yangında can kaybı 71'e yükseldi, güvenlik ihlalleri tespit edildi.

Pakistanlı yetkililer, Karaçi kentindeki Gul Plaza Alışveriş Merkezi'nde (AVM) 17 Ocak'ta çıkan yangındaki can kaybının 71'e yükseldiğini bildirirken polis, olayda ciddi ihmal ve güvenlik önlemi eksikliklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Pakistan'ın Karaçi şehrindeki kentindeki Gul Plaza Alışveriş Merkezi'nde (AVM) 17 Ocak tarihinde çıkan yangındaki can kaybı yükselmeye devam ediyor. Polisten yapılan açıklamaya göre sürdürülen arama-kurtarma ve kimlik tespit çalışmaları kapsamında hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e yükseldi. Yetkililer yangına ilişkin ihmal durumu ve binadaki güvenlik önlemlerinin yetersizliği nedeniyle Karaçi Polisi tarafından cezai soruşturma başlatıldığını bildirdi. Polis, Pakistan Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca bir ilk bilgi raporunun kayda geçirildiğini açıkladı. Hükümetin şikayetçi olarak yer aldığı dosyada, soruşturma raporu henüz tamamlanmadığı için şüphelilerin kimlikleri "meçhul kişiler" olarak belirtildi. Raporda, yangın sırasında ciddi ihmal ve dikkatsizlik bulunduğu, ayrıca binada herhangi bir güvenlik önleminin alınmadığı belirtildi. Yangın sırasında elektriklerin kesildiği, bunun da bina içinde bulunan kişiler için büyük zorluklara yol açtığı ifade edildi. Ayrıca yerel saat ile 22.00'dan sonra rutin bir uygulama kapsamında binadaki 16 çıkış kapısından 13'ünün kapının kilitli olmasının, durumun daha da ağırlaşmasına neden olduğu kaydedildi. Dosya kapsamında şu ana kadar herhangi bir kişinin olaydan sorumlu tutulmadığı bildirildi.

Yangın yaklaşık 2 gün boyunca kontrol altına alınamamıştı

Pakistan'da 17 Ocak tarihinde akşam saatlerinde çıkan yangının uzun süre boyunca söndürülememişti. Kontrol altına alınması yaklaşık 2 gün süren ve 6 bin 690 metrekarelik bir alandaki bin 200 mağazanın bulunduğu AVM'nin bir kısmının çökmesine neden olan yangında zemin kattaki tüm dükkan ve depolar alevlere teslim olmuştu. Pakistan basını, yangının bir çiçekçi dükkanında çıktığını yazmıştı.

Sindh Valisi Kamran Tessori, daha önce yaptığı bir açıklamada olayın "ulusal bir trajediye dönüştüğünü" ifade etmişti. - KARAÇİ

Kaynak: İHA

