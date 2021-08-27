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"Karaciğer birden bire siroz olmaz" - Son Dakika

"Karaciğer birden bire siroz olmaz"

27.08.2021 11:47

Prof. Dr. Onur Yaprak, karaciğer hastalıklarının sinsi bir şekilde ilerlediğini belirterek, "Kaşıntı, sarılık, kanamaya eğilim, ayak ve bacaklarda ödem, karında sıvı toplanması, karın cildinde toplardamar varisleri ve unutkanlık gibi belirtilere dikkat edin" dedi.

Prof. Dr. Onur Yaprak, karaciğer hastalıklarının sinsi bir şekilde ilerlediğini belirterek, "Kaşıntı, sarılık, kanamaya eğilim, ayak ve bacaklarda ödem, karında sıvı toplanması, karın cildinde toplardamar varisleri ve unutkanlık gibi belirtilere dikkat edin" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümünden Prof. Dr. Onur Yaprak, vücuda giren yemek, ilaç veya toksinlerin karaciğer tarafından metabolize edildiğine dikkat çekerek karaciğer hastalıklarına karşı uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Yaprak, "Karaciğer kan şekeri seviyesinin dengelenmesinde önemli bir role sahiptir. Fazla şekeri depolar ve gereğinde kullanıma sunar. Proteinler karaciğerde üretilir. Salgıladığı safra ile hem yağların parçalanması ve emilmesine katkı sağlar hem de toksin gibi atıkları vücuttan uzaklaştırır. Demir ve bazı vitaminler gerektiğinde kullanılmak üzere karaciğerde depolanır. Karaciğerin sertleşmesi, büzülüp küçülmesi, şeklinin bozulması, içinde yumrular oluşmasına 'siroz' deriz. Karaciğer birden bire siroz olmaz, sağlıklı karaciğerin siroza dönmesi için yıllar gereklidir" ifadelerini kullandı.

KARACİĞERDE YAĞLANMA, İLTİHAP VE SERTLEŞMEYE YOL AÇAN NEDENLER

Karaciğerde siroz olmadan önceki aşamalarda yağlanma veya iltihap ile sertleşme geliştiğini söyleyen Prof. Dr. Yaprak, "Karaciğerde yağlanma, iltihap ve sertleşmeye yol açan nedenlerin başında ise hepatit B ve C gibi viral hepatitler, alkol tüketimi, sağlıksız beslenme, çocukluk çağının bazı genetik geçişli ve metabolik hastalıkları, otoimmun dediğimiz bağışıklık sisteminin uygunsuz çalışmasına bağlı gelişen karaciğer hastalıkları, safra kanallarını etkileyen bazı durumlar en başta gelir" dedi.

Prof. Dr. Yaprak, karaciğer hastalıklarının erken evrede belirgin bir belirti vermediğini ancak siroz geliştiğinde şikayetlerin oluştuğunu vurgulayarak, 10 semptomu şu şekilde özetledi: "Sirozunuz varsa, bu belirtilerden bir veya daha fazlasını fark edebilirsiniz. Bu belirtiler ise; kaşıntı, gözlerin ve cildin sararması ile idrarın koyulaşmasına neden olan sarılık, ayak ve bacaklarda ödem, karında sıvı toplanması, karın cildinde toplardamar varisleri, kanlı kusma, avuç içlerinde kızarıklık, kadınlarda adet düzensizlikleridir. Ayrıca kanamaya eğilim, sık burun ve diş eti kanaması, ciltte kolay morarma, küçük kanamaları durdurmada zorluk ile unutkanlık, hafıza kaybı, kafa karışıklığı ve uyuşukluk da bir diğer belirtilerdendir".

(İHA)

Karaciğer birden bire siroz olmaz

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Karaciğer birden bire siroz olmaz' - Son Dakika


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