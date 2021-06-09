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Karadağ Meclisinde Srebrenitsa soykırımı yasa tasarısı ele alındı - Son Dakika

Karadağ Meclisinde Srebrenitsa soykırımı yasa tasarısı ele alındı

09.06.2021 20:38
Karadağ Meclisinde Srebrenitsa soykırımı yasa tasarısı ele alındı, System.String[]

Karadağ Meclisi, komşu ülke Bosna Hersek'te 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımının tanınması ve inkarının cezalandırılmasına ilişkin yasa tasarısını görüştü.

Karadağ Meclisi, komşu ülke Bosna Hersek'te 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımının tanınması ve inkarının cezalandırılmasına ilişkin yasa tasarısını görüştü.

Bosna Hersek'te 8 binden fazla Boşnak sivilin Sırp kuvvetleri tarafından katledildiği soykırımı inkar eden açıklamaların yapılması üzerine Karadağ'daki Boşnak Partisi soykırımın tanınmasına yönelik bir yasa tasarısı hazırladı.

Yasa tasarısını meclis gündemine taşıyan Boşnak Partisi milletvekillerinden Ervin Ibrahimovic, tasarının kabul edilmesi halinde Karadağ'da soykırımın tanınacağını ifade ederek, "11 Temmuz Srebrenitsa Kurbanlarını Anma Günü olarak kabul edilecek. Tasarının onaylanması halinde Karadağ gelişmiş bir demokrasiye sahip olduğunu gösterecek." dedi.

Demokratik Cephe milletvekillerinden Jovan Vucurovic de Karadağ Meclisi İnsan Hakları ve Özgürlükler Komisyonunun tasarıya destek vermediğini anımsatarak, "Bu tasarı, bir provokasyondur ve Sırp halkına karşı gelmektir. Partimiz tasarının lehine oy kullanmayacak." diye konuştu.

Değişim Hareketi milletvekillerinden Branko Radulovic ise Srebrenitsa'ya odaklanmak yerine son 30 yılda yaşanan tüm soykırımlara ilişkin tek bir tasarının hazırlanması gerektiğini savunarak, "Bu topraklarda yaşanan tüm Srebrenitsalar için oy kullanmak isterim." dedi.

Sosyalist Halk Partisi'nden Vladimir Jokovic, tüm suçların cezalandırılması gerektiğini ifade ederek, "Suç öldürülen insan sayısına göre belirlenemez. 100 ya da on binlerce insan öldürülmüş olsun, suç her halükarda suçtur." diye konuştu.

Sosyal Demokrat Partisi'nden Draginja Vukasanovic Stankovic de soykırımı inkar edenlerin hayatını kaybeden kurbanlara karşı affedilemez bir günah işlediğine dikkati çekti.

Yasa tasarısına ilişkin oylamanın cuma günü yapılacağı kaydedildi.

Karadağ'da Adalet Bakanı Vladimir Leposavic'in Srebrenitsa soykırımını inkar eden açıklamaları ile ortaya çıkan sorun, Boşnak Partisi'nin girişimleriyle meclise taşınmıştı.

Bu arada Sırbistan'daki Demokratik Eylem Partisi (SDA) Sancak milletvekillerince de Srebrenitsa soykırımının tanınmasına ilişkin yasa tasarısı, Sırbistan Meclisine sunuldu.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadağ Meclisinde Srebrenitsa soykırımı yasa tasarısı ele alındı - Son Dakika


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