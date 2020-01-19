Karadeniz ekibi evinde farklı yendi - Son Dakika

Goller: Sosa (dk. 25), Sorloth (dk. 27, 55 ve 88), Nwakaeme (dk. 29 ve 83) (Trabzonspor)

8. dakikada Hajradinovic'in uzak mesafeden şutunu kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede kontrol etti.

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor , Kasımpaşa 'şı ağırladı. Bordo-mavili ekip müsabakadan 6-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.

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