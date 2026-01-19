Karadeniz Su Ürünleri İhracatı Yüzde 6 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Karadeniz Su Ürünleri İhracatı Yüzde 6 Arttı

19.01.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025'te Karadeniz'den su ürünleri ihracatı 400,9 milyon dolara çıkarak yüzde 6 arttı.

Karadeniz'den 2025'te yapılan su ürünleri ihracatı, önceki yıla göre yüzde 6 artarak 400 milyon 925 bin 926 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, su ürünleri ihracatında adından söz ettiren Karadeniz'den Ocak-Aralık 2025'te 36 ülkeye 55 bin 893 ton su ürünü satıldı.

Bölgedeki 18 ilden 2024'te 379 milyon 33 bin 687 dolar olarak kayıtlara geçen su ürünleri dış satımı, geçen yıl yaklaşık yüzde 6 artarak 400 milyon 925 bin 926 dolara yükseldi.

Rusya, Yunanistan ve Birleşik Krallık en fazla su ürünü dış satımı yapılan 3 ülke oldu.

Karadeniz'den geçen yıl Rusya Federasyonu'na 165 milyon 883 bin 56, Yunanistan'a 45 milyon 551 bin 671 ve Birleşik Krallık'a 33 milyon 558 bin 381 dolarlık su ürünü ihraç edildi.

Bölgeden önceki yıldan farklı Kazakistan, Lübnan, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, İsviçre, Avusturya, Slovakya ve Endonezya'ya da geçen yıl su ürünü satıldı.

"Su ürünleri ihracatını bu yıl daha da artırmayı hedefliyoruz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, su ürünleri ihracatı açısından 2025'in verimli geçtiğini söyledi.

Bölge olarak ihracatı yaklaşık yüzde 6 artırarak 400 milyon doların üzerine çıkarmayı başardıklarını belirten Kalyoncu, "Bu artış, Karadenizli ihracatçılarımızın üretim gücünü ve pazarlardaki rekabetçiliğini net şekilde ortaya koyuyor." dedi.

Kalyoncu, su ürünleri ihracatını bu yıl daha da artırmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, "Özellikle Rusya Federasyonu, Avrupa Birliği ülkeleri ve Birleşik Krallık mevcut ana pazarlarımız olmayı sürdürüyor. Bunun yanı sıra Orta Doğu, Uzak Doğu ve Latin Amerika pazarlarında da yeni hedef ülkeler belirledik." diye konuştu.

Su ürünleri ihracatından her dönem beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Su ürünleri ihracatında şu an hem miktar hem de pazar çeşitliliği açısından olumlu bir tablo söz konusu. Yeni ülkelere yapılan ihracat bunun en somut göstergesi. Katma değeri yüksek ürünlere yönelerek ve sürdürülebilir üretimi ön planda tutarak ihracat rakamlarımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. İlerleyen günlerde su ürünleri ihracatından beklentimiz yüksek."

Kaynak: AA

Karadeniz, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karadeniz Su Ürünleri İhracatı Yüzde 6 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burdur’da karantina ihlaline 400 bin TL ceza Burdur'da karantina ihlaline 400 bin TL ceza
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Müsavat Dervişoğlu yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi Müsavat Dervişoğlu yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi
Türkiye’yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu Türkiye'yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş

11:16
Aslan transferde ilk bombayı patlattı İşte anlaşmanın detayları
Aslan transferde ilk bombayı patlattı! İşte anlaşmanın detayları
10:49
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
10:06
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi
09:46
Terör örgütü SDG’den İsrail’e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
09:09
Komşuda tarihi an Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 11:35:07. #7.11#
SON DAKİKA: Karadeniz Su Ürünleri İhracatı Yüzde 6 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.