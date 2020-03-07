Karadeniz yaylalarını aratmayan adres:

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki 2 bin 500 rakımlı Akdağ Tabiat Parkı, kış aylarında aldığı yoğun kar, ev sahipliği yaptığı karaçam ve meşe ağaçlarıyla Karadeniz yaylalarını aratmıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan yatırımların ardından 2018 yılında işletmesi Sandıklı Belediyesine devredilen Akdağ Tabiat Parkı, doğa güzelliğinin yanı sıra sosyal tesisleri, bungalov evleri ve göletiyle dikkati çekiyor.

Belediye Başkanı Mustafa Çöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdağ Tabiat Parkı'nın bölgenin en güzel doğa mekanlarından olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının yatırımlarıyla Akdağ'ın "cennetten bir köşe" haline geldiğini ifade eden Çöl, şöyle konuştu:

"Kışın yağan karlarla buz tutan gölle birlikte Akdağ'da harika görüntüler oluştu. Kış mevsiminden çıktığımız ve ilkbahara ilk adımların atıldığı bu günlerde doğa uyanıyor. Karlar ve buzlar yavaş yavaş eriyor. Doğa ve ağaçlar yeşillenmeye başlıyor. Dolayısıyla Akdağ'ımız her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Tabiat parkımız, sadece suyu ve yeşilliğiyle değil, oradaki yılkı atlarıyla, geyikleriyle ve envaiçeşit hayvanlarıyla, endemik bitki çeşitliliğiyle görülmeye değer muhteşem bir manzara."

"300 bin yerli ve yabancı turisti misafir ettik"

Çöl, Akdağ Tabiat Parkı'nda bahar ve yaz dönemlerinde doğa ve kamp turizmi faaliyetleri yaptıklarını, kış aylarında da kış turizmine yönelik faaliyetler yapmayı planladıklarını dile getirdi.

Akdağ Tabiat Parkı'nın kış turizminde önemli bir mekan haline geleceğini belirten Çöl, "Belediyemizin işletmesinde orada ahşap köşklerimiz vardı. Bunların yanına bu yıl içinde 30 yataklı bir butik otel yapacağız. İnşallah, Akdağ'ımızı doğa ve tabiat turizmi açısından önemli bir mekan haline getireceğiz. İlk defa geçen yılın 6 aylık döneminde Akdağ'da 300 bin yerli ve yabancı turisti misafir ettik. Bu yıl da doğa, kamp ve kış turizmiyle birlikte 500 bin turist hedefine ulaşmak istiyoruz." dedi.

"Kanyon turizmine de hazırlanıyoruz"

Parka gelen turistlerin yüzde 70'nin kent dışından olduğunu ifade eden Çöl, burada yaşanan hareketliliğin ilçe ekonomisine ciddi katkısının olduğunu söyledi.

Çöl, şunları kaydetti:

"Özellikle de İstanbul, Ankara ve Bursa'dan çok ziyaretçimiz oluyor. Akdağ'a gelen misafirlerimiz doğa turizminin yanı sıra termallerimizden de faydalanıyorlar. İlçe ekonomimize olan katkısından dolayı esnafımız da turizm hareketliliğinden çok memnun. İnşallah, turizm çeşitliliğimizi ilerleyen yıllarda daha da zirveye çıkaracağız. Ayrıca, bu yıl içinde Akdağ, muhteşem manzarasının yanında kanyon turizmine açılmasının ardından daha da dikkati çekecek. Cennet bir köşe olan Akdağ'ımızı görmek isteyen herkesi buraya davet ediyoruz."

Ziyaretçi Mustafa Avkıran da Tarım ve Orman Bakanlığının yatırımlarının ardından Akdağ'ın çehresinin değiştiğini belirterek, "Buranın doğası şahane. Yaban hayatı ve temiz havası bol. Türkiye'nin her yerinden burayı görmek için geliyorlar. Özellikle bahar ve yaz aylarında çok turist geliyor." dedi.