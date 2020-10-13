Karagümrük'te tesis çilesinin ardından stat sıkıntısı başladı - Son Dakika

Karagümrük'te tesis çilesinin ardından stat sıkıntısı başladı

13.10.2020 14:13
Karagümrük'te tesis çilesinin ardından stat sıkıntısı başladı, System.String[]

Süper Lig'de antrenman tesisi olmayan tek kulüp durumundaki Karagümrük, Olimpiyat Stadı'nın bakıma alınması nedeniyle şimdi de statsız kaldı.

Süper Lig'de antrenman tesisi olmayan tek kulüp durumundaki Karagümrük, Olimpiyat Stadı'nın bakıma alınması nedeniyle şimdi de statsız kaldı. Kırmızı-siyahlılar, Kasımpaşa ile karşılaşacağı Haliç derbisini Kadıköy'de oynayacak.

36 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen ve geride kalan 4 haftada topladığı 7 puanla ligde 3. sırada olan Karagümrük, 21 takım içinde antrenman tesisi olmayan tek takım durumunda. İdmanlarını Olimpiyat Stadı'nın yanındaki atletizm sahasında yapan kırmızı-siyahlılar, maçlarını da kendi evinde oynayamıyor. Geçen yıla kadar Karagümrük'teki Vefa Stadı'nda rakiplerini ağırlayan kırmızı-siyahlılar, Süper Lig maçlarında kendi sahasını kullanamadığı için Olimpiyat Stadı'nda boy gösteriyordu. Ancak bu hafta Olimpiyat Stadı'nın bakıma alınması nedeniyle Karagümrük-Kasımpaşa derbisi, Fenerbahçe'nin evi Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Yaşanan gelişmelerin ardından saha arayışına başlayan Karagümrük, Fenerbahçe'nin izin vermesinin ardından sarı-lacivertli kulübe ve Başkan Ali Koç'a teşekkür etti.

Karagümrük için kritik maç

Kasımpaşa mücadelesi Karagümrük için ayrı bir özellik taşıyor. Haliç derbisi olarak da adlandırılan bu mücadele, 2 takım taraftarları için de özel bir yere sahip. Yıllardır süre gelen rekabet bu kez Süper Lig'de oynanacak. Ancak zorlu karşılaşma öncesinde Karagümrük, kendisinin de misafir olacağı bir sahada rakibini ağırlayacak. Tesis sorununu henüz çözemeyen kırmızı-siyahlılar, Olimpiyat Stadı'nda başlayan bakım nedeniyle bir süre saha sıkıntısı yaşayacak. Olimpiyat Stadı'nın çimlerinde gerçekleşecek olan bakım sonrasında, saha zeminini oturması da vakit alacak. - İSTANBUL

Karagümrük'te tesis çilesinin ardından stat sıkıntısı başladı

Spor Toto Süper Lig, Olimpiyat Stadı, Karagümrük, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karagümrük'te tesis çilesinin ardından stat sıkıntısı başladı - Son Dakika Spor

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