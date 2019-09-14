Karakomik Filmler Emanet Filmi

Karakomik Filmler'in devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda Arif V 216, G.O.R.A., A.R.O.G., Hokkabaz gibi yapımlarla gişe rekorlarına imza atan Cem Yılmaz oturuyor. Yılmaz'ın başrolünü de üstlendiği 'Karakomik Filmler Kaçamak'ın yapımı NuLook ve CMYLMZ Fikirsanat'a ait.
Yönetmen: Cem Yılmaz
Senaryo: Cem Yılmaz
Oyuncular: Cem Yılmaz, Çağlar Çorumlu, Özge Özpirinçci, Necip Memili, Tülin Özen, Celil Nalçakan, Saba Tümer, Gülden Avşaroğlu
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Karakomik Filmler Emanet
Yapımcı Firma: CMYLMZ Fikirsanat
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 17.01.2020
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