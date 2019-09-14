Son Dakika Haberleri: Karakomik Filmler Emanet Filmi
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Karakomik Filmler Emanet Filmi

1 saat önce

Karakomik Filmler Emanet filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Karakomik Filmler Emanet filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Karakomik Filmler'in devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda Arif V 216, G.O.R.A., A.R.O.G., Hokkabaz gibi yapımlarla gişe rekorlarına imza atan Cem Yılmaz oturuyor. Yılmaz'ın başrolünü de üstlendiği 'Karakomik Filmler Kaçamak'ın yapımı NuLook ve CMYLMZ Fikirsanat'a ait.

Yönetmen: Cem Yılmaz

Senaryo: Cem Yılmaz

Oyuncular: Cem Yılmaz, Çağlar Çorumlu, Özge Özpirinçci, Necip Memili, Tülin Özen, Celil Nalçakan, Saba Tümer, Gülden Avşaroğlu

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Karakomik Filmler Emanet

Yapımcı Firma: CMYLMZ Fikirsanat

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 17.01.2020


Karakomik Filmler Emanet Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Cem Yılmaz, Yönetmen, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com
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