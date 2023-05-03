Asker eğlencesinde bir garip olay! Düzgün oynamadıkları gerekçesiyle çıkan kavgada 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Asker eğlencesinde bir garip olay! Düzgün oynamadıkları gerekçesiyle çıkan kavgada 8 kişi gözaltına alındı

04.05.2023 00:53

Karaman'da asker eğlencesinde iddiaya göre gençler arasında 'düzgün oynamama' sebebiyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 50 polisin müdahalesiyle zar zor sonlanan kavgada 8 kişi gözaltına alındı.

Bugün saat 20.10 sıralarında Topucak Mahallesi'nde meydana gelen olayda Adem T., vatani görevini yapmak için askeri birliğine gitmeden önce arkadaşlarını ve yakınlarını davet edip, evlerinin bulunduğu sokaktaki boş arazide eğlence düzenledi. Müzik eşliğinde oynayan gençler arasında iddiaya göre 'düzgün oynamama' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.

50 POLİS MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga, yaklaşık 50 polisin müdahalesiyle sona erdi. Aldığı tekme ve yumruk darbeleri sonucu hafif yaralananlar ise sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etmedi. Polis, olaya karıştığı öne sürülen 8 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Olay yerinden kareler;

Asker eğlencesinde 'düzgün oynamama' kavgası! 50 polis müdahale etti, 8 gözaltı var
Asker eğlencesinde 'düzgün oynamama' kavgası! 50 polis müdahale etti, 8 gözaltı var
Asker eğlencesinde 'düzgün oynamama' kavgası! 50 polis müdahale etti, 8 gözaltı var
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Asker eğlencesinde bir garip olay! Düzgün oynamadıkları gerekçesiyle çıkan kavgada 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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