Karaman'da çıkan yangında cami zarar gördü - Son Dakika

Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın sonucu cami kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Olay yerine gelen Karaman Belediyesi itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde köy camisinden alevler yükselmesi üzerine, köylüler durumu itfaiyeye haber vererek, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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