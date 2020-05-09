Karaman'da çıkan yangında cami zarar gördü - Son Dakika

Karaman merkeze bağlı Madenşehri Köyü'nün camisi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde köy camisinden alevler yükselmesi üzerine, köylüler durumu itfaiyeye haber vererek, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye başladı.
Olay yerine gelen Karaman Belediyesi itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın sonucu cami kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.