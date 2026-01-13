Karaman'da Eğitime Buzlanma Nedeniyle Ara

Karaman'ın Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde beklenen buzlanma ve don riski nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamaya göre, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, her iki ilçede kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.