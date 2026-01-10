Karaman'da Jandarma Uygulamasında 12 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Karaman'da Jandarma Uygulamasında 12 Tutuklama

Karaman\'da Jandarma Uygulamasında 12 Tutuklama
10.01.2026 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma uygulamalarında 420 fosil ve kaçak sigara ele geçirilirken, 12 kişi tutuklandı.

Karaman'da jandarmanın yaptığı uygulamalarda kaçak sigara ile 420 adet fosil ele geçirilirken, aranan 12 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 2-10 Ocak tarihlerinde JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 18 bin 629 kişi sorgulanırken, 59'unun çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Yakalanan 59 kişiden 12'si tutuklandı. Denetimlerde ayrıca 22.7 gram yaş halde skunk bitkisi, 10 adet tarihi obje, 2 adet dedektör, 420 adet fosil, 17 kilogram tütün, 119 paket bandrolsüz sigara, 560 adet dolu makaron, 100 bin 800 adet boş makaron, 2 adet manuel makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Jandarma, Karaman, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Karaman'da Jandarma Uygulamasında 12 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı
Manchester City’den 65 milyon sterlinlik bomba transfer Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik “kooperatif“ davasındaki tahliyelere itiraz İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" davasındaki tahliyelere itiraz
Cezaevinde bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat’a bir tutuklama daha Cezaevinde bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'a bir tutuklama daha
Bayrampaşa’da bir çocuğun ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi kamerada Bayrampaşa'da bir çocuğun ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi kamerada
Maduro’yu kaçıran Trump, Venezuela’ya ikinci saldırı için kararını verdi Maduro'yu kaçıran Trump, Venezuela'ya ikinci saldırı için kararını verdi

14:57
İstanbul için saatler kaldı Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
14:54
Derbi ertelenir mi Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
Derbi ertelenir mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
14:50
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
14:22
Vatandaşı mağdur eden karara ’’Memnunuz’’ diyen Şekib Avdagiç’e tepki yağıyor
Vatandaşı mağdur eden karara ''Memnunuz'' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor
12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 16:11:33. #7.11#
SON DAKİKA: Karaman'da Jandarma Uygulamasında 12 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.