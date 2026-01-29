Karaman'da Pencereden Düşen Adam Yaralandı - Son Dakika
Karaman'da Pencereden Düşen Adam Yaralandı

Karaman'da Pencereden Düşen Adam Yaralandı
29.01.2026 11:06
Karaman'da pencereden düşen M.G. hastaneye kaldırıldı, durumu iyi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da ikinci kattaki evinin penceresinden toprak zemine düşen şahıs yaralandı.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Şeyh Edebali Mahallesi 1650. Sokak üzerinde bulunan 2 katlı evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.G. (30), isimli şahıs hava almak için açtığı pencereden dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Şahsın düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğu ileri sürülen M.G., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Karaman, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da Pencereden Düşen Adam Yaralandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Karaman'da Pencereden Düşen Adam Yaralandı - Son Dakika
