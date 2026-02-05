Karaman'da Yaban Koyunları Fotokapanda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Karaman'da Yaban Koyunları Fotokapanda

05.02.2026 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da yerleştirilen fotokapanlar, Anadolu yaban koyunlarını ve yavrularını kaydetti.

Karaman'da Anadolu yaban koyunları fotokapanla kaydedildi.

Yaban hayatını izlemek amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 8. Bölge Müdürlüğünce merkeze bağlı Kılbasan köyü sınırlarındaki Karadağ'ın bazı noktalarına fotokapan yerleştirildi.

Bölgede kayıt alan fotokapanlar tarafından kaydedilen görüntülerde, Anadolu yaban koyunları ve yavruları yer aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün N sosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Bu kez fotokapanlarımıza takılan şey aile bağları oldu. Anadolu yaban koyunlarının yer aldığı görüntüler, türün, zamanın ve mekanın değişmesine rağmen, doğada değişmeyen tek gerçeğin annelik olduğunu bir kez daha gösterdi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Karaman, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da Yaban Koyunları Fotokapanda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Almanya’da vahşet Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü Almanya'da vahşet! Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
Hamile eşini iki dizinin altından vurdu Ormanda yakalandı Hamile eşini iki dizinin altından vurdu! Ormanda yakalandı
Anadolu’nun en büyük şirketi resmen satıldı İşte yeni sahibi Anadolu'nun en büyük şirketi resmen satıldı! İşte yeni sahibi

13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile “KAAN“ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile "KAAN" ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
12:57
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
11:50
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
11:49
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 13:16:03. #7.11#
SON DAKİKA: Karaman'da Yaban Koyunları Fotokapanda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.