Karaman'da yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman'da yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı

25.05.2022 11:10
Karaman'da yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı

Karaman'da jandarma ekibi tarafından yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı.

Karaman'da jandarma ekibi tarafından yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Taşkale Köyü Atatürk Mahallesinde devriye gezen jandarma ekibi, çoban köpekleri tarafından arka ayaklarından yaralanan bir dağ keçisi buldu. Yaralı dağ keçisi tedavi edilmek üzere Karaman Milli Parklar Doğa Koruma Şube Müdürlüğüne götürülerek teslim edildi. Dağ keçisinin tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi. - KARAMAN

Karaman'da yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı
Karaman'da yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı
Karaman'da yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı

YORUMLAR
500
Kars'ta yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı Kars'ta yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı - Son Dakika


Son Dakika
11:09 Çiftçilerin korkulu rüyası çekirgeler tarım arazilerini istila etti: İlk defa karşılaştık!
11:04 Sedat Peker cephesinden Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası açıklama geldi: Deli olacaksınız
11:04 Altınla yarışıyor: Salep bitkisinin tazesi 300, tozu ise 1800 liraya kadar çıkıyor
11:02 Dolar yükselişini sürdürüyor: 16,24 TL
10:59 ABD'de 21 kişiyi öldüren 18 yaşındaki saldırgan, katliamdan önce babaannesini de öldürmüş
10:56 Selim Temurci, Sedat Peker'in "kayıp silahlar" iddiasını doğruladı: Maalesef arka kapıdan dolaşılarak bazı operasyonlar yapılmış
10:52 Son çare olarak ağzını bantladı: Melike Öcalan'a "bir sana elimi değdiremedim" diyen Mehmet Ali Erbil'den otosansür yöntemi
10:44 Uzaya gitmek için başvuran kişi sayısı belli oldu: 31 bin kişi uzaya gitmek istiyor
10:43 Asgari ücret zammı hakkında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi
10:42 Toprağa gömülen tabuttan gelen ses, cemaati pürdikkat kestirdi! Mezar kazılınca merhumenin canlı olduğu anlaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 11:14:15. #1.11#
SON DAKİKA: Karaman'da yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement