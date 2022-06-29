Karamollaoğlu: Bu Kadar Baskı Altında Hakikaten Çok Muazzam Bir Başarı Öyküsü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Görev Süresindeki 3. Yıl-110 Projenin Temel Atma, Açılış ve Tanıtım Töreni'ne, "Alçak gönüllülükle, abartmadan çok muazzam projeler hazırlanmış, tatbikata konmuş, gerçekleştirilmiş. Bu kadar baskı altında hakikaten çok muazzam bir başarı öyküsüdür" dedi.

Temel Karamollaoğlu, bugün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Görev Süresindeki 3. Yıl-110 Projenin Temel Atma, Açılış ve Tanıtım Töreni'ne katıldı. Karamollaoğlu, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bu kadar uzun bir takdimden sonra, ben sadece Sayın Yavaş'a teşekkürü bir borç bildiğimi ifade etmek istiyorum. Hem teşekkür ederiz hem de tebrik ederiz, böyle başarılı bir çalışmayı üç yıla sığdırdıkları için. Yalnız bir istirhamım olacak. Tabiri caizse başımız döndü. Bir daha üç yılda bir bu projeleri lütfen takdim etmeyin, her sene daha az sayıda projeyi takdim ederseniz takip etmemiz biraz daha kolay olur.

Ben hakikaten, özellikle alçak gönüllülükle, abartmadan çok muazzam projeler hazırlanmış, tatbikata konmuş, gerçekleştirilmiş; bu kadar baskı altında hakikaten çok muazzam bir başarı öyküsüdür diye düşünüyorum.

Kıyas kabul etmez Ankara gibi bir ille ama belediye başkanlığı yaptığım için, belediye başkanlarının imkanları oldukça kısıtlıdır, her zaman için. Talep, ihtiyacın çok çok üstündedir. Ama bir de özel kısıtlamalar, özel engeller olursa başarı göstermek biraz daha zorlaşır. Buna rağmen, buradaki takdimde çok büyük başarılara imza atıldığına şahit olduk. Bundan sonraki çalışmalarında da Sayın Yavaş'a başarılar diliyorum. Ankara halkı, öyle zannediyorum ki kendisinin bu başarılarından dolayı büyük memnuniyet duyuyor."