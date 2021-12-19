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Karamürsel'de MHP'ye üye olan 307 kişiye rozetleri takıldı - Son Dakika

Karamürsel'de MHP'ye üye olan 307 kişiye rozetleri takıldı

19.12.2021 10:24
Karamürsel'de MHP'ye üye olan 307 kişiye rozetleri takıldı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde MHP'ye katılan 307 kişiye üyelik rozetleri takıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde MHP'ye katılan 307 kişiye üyelik rozetleri takıldı.

Karamürsel Kültür Merkezi'nde düzenlenen katılım törenine MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, MHP İlçe Başkanı Adnan Göktekin, AK Parti İlçe Başkanı Sait Mete ve partililer katıldı.

Sancaklı, yaptığı konuşmada, 2023 seçiminin Türkiye'nin kader seçimi olacağını vurgulayarak, "Bu seçimde iki önemli unsur var: Birincisi, Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçtireceğiz, ikinci olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok fazla milletvekiliyle Meclise girmesini sağlayacağız. Birlik ve beraberliğimiz için dün ne yaptıysak, bugün de onu yapıyoruz, yarın da yapacağız." şeklinde konuştu.

Kurt da Milliyetçi Hareket Partisi'nin yenilenen yüzünü herkese anlatmaları gerektiğini ifade ederek, birlik ve beraberlik içinde olurlarsa her türlü zorluğu yenebileceklerini bildirdi.

Göktekin ise ilçe teşkilatının çalışmalarından bahsetti.

Konuşmaların ardından 307 yeni üyeye rozetleri takıldı.

Karamürsel'de MHP'ye üye olan 307 kişiye rozetleri takıldı
Karamürsel'de MHP'ye üye olan 307 kişiye rozetleri takıldı

Milliyetçi Hareket Partisi, Karamürsel, Hisarcık, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karamürsel'de MHP'ye üye olan 307 kişiye rozetleri takıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karamürsel'de MHP'ye üye olan 307 kişiye rozetleri takıldı - Son Dakika
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