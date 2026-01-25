Karapınar\'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın

Konya'nın Karapınar ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Ereğli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T.'nin kullandığı 42 L 9922 plakalı otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek otomobilden indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi. - KONYA