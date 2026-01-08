Kargı\'da Su Kaynakları İçin Fotokapan Uygulaması

Çorum'un Kargı ilçesinde su kaynaklarının korunması ve usulsüz avcılığın önlenmesi amacıyla bazı sulak alanlara fotokapan yerleştirildiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince yürütülen denetimlerde fotokapan sisteminin kullanılmaya başlandığı belirtildi.

Su ürünleri açısından hassas bölgelerin 7 gün 24 saat esasına göre izleneceği aktarılan açıklamada, uygulama ile kaçak ve usulsüz avcılığın önlenmesinin, doğal dengenin korunması ve denetimlerin daha etkin hale getirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Vatandaşların şüpheli durumları yetkili birimlere bildirmesi istenen açıklamada, "Amacımız, gelecek nesillere sağlıklı ve sürdürülebilir su ürünleri kaynakları bırakmak, yasal avcılığı desteklemek ve doğal yaşamı korumaktır. Vatandaşlarımızdan, su ürünleri avcılığıyla ilgili mevzuata uymalarını ve şüpheli durumları yetkili birimlerimize bildirmelerini önemle rica ederiz. Doğayı birlikte koruyalım, geleceği birlikte sürdürelim." ifadelerine yer verildi.