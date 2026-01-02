Karla Kaplı Yolda Acil Durum - Son Dakika
Karla Kaplı Yolda Acil Durum

Karla Kaplı Yolda Acil Durum
02.01.2026 22:49
Dargeçit'te kar nedeniyle yolu kapanan mahallede hastalanan kadın, kepçeyle ambulansa taşındı.

MARDİN'in Dargeçit ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan kırsal Sümer Mahallesi'nde hastalanan kadın, belediyeye ait kepçeyle evinden alınarak ambulansa taşındı.

Dargeçit ilçesine bağlı kırsal Sümer Mahallesi'nde rahatsızlanan bir kadın için ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak ekipler, yolun kapalı olması nedeniyle adrese ulaşamadı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Dargeçit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle karla kaplı yolu açmaya çalışan ekipler, ambulansın ilerleyememesi üzerine hastayı kepçeyle evinden alıp, ambulansa taşıdı. Sağlık ekiplerine teslim edilen hasta, Dargeçit Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Dargeçit Belediyesi'nden yapılan açıklamada, karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtilerek, "İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Sümer Mahallesi'nde yaşanan acil sağlık vakasına ekiplerimiz hızla müdahale etti. Ambulansın ulaşım sağlayamadığı noktada Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, yolu açarak hastayı kepçe yardımıyla evinden alıp ambulansa ulaştırdı" denildi.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Acil Durum, Güncel, Son Dakika

