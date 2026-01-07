Karlı Yolda Acil Müdahale

Siirt'in Şirvan ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kişi ekipler tarafından hastaneye yetiştirildi.
İlçeye bağlı Elmadalı köyünde yaşayan 90 yaşındaki Halil Bilge Şeker'in rahatsızlanması üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ambulans kar nedeniyle köye ulaşamadı.
Yolun ulaşıma açılmasıyla köye ulaşan ekipler, Şeker'i hastaneye ulaştırdı.
