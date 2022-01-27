KARLI YOLLARI AŞTILAR, YAŞLI VE ENGELLİLERİN AŞILARINI YAPTILAR - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, birkaç gündür kar ve soğuk hava etkili olurken Covid-19'a karşı aşılama çalışmaları da devam ediyor. İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden doktor ve sağlık görevlileri, kırsal Bilal Mahallesi'nde, soğuk ve kar nedeniyle ilçeye gelemeyen yaşlı, engelli ve yürüyemeyen 20 kişinin evlerine giderek aşılarını yaptı.

Bursa Valiliği, son günlerde aşı olanların sayısında düşüş gözlendiğini belirtip, günlük vaka sayısının 3-4 bin arasında değiştiğini açıkladı. 21 Ocak'tan bu yana kar yağışının etkilediği kent merkezi ve ilçelerde, aşı olmak için sağlık merkezlerine gidemeyen yaşlı, engelli ve yürüyemeyecek durumdaki kişiler için sağlık ekipleri harekete geçti. İnegöl İlçe Sağlık Müdürü doktor Mehmet Kavak nezaretinde, Bilal Mahallesi'ne giden sağlık ekibi, muhtar Ayşe Günhan tarafından tespit edilen adreslerdeki 20 yaşlı ve engelli vatandaşın hatırlatma dozlarını uyguladı.

'NİYE AŞI OLMUYORSUNUZ'

Yürümekte zorluk çeken ve evinde 3'üncü doz aşısı uygulanan Fahriye Aydın (73), 3'üncü aşımı olacağım. İlk ikisi hiçbir yan etki yapmadı. İnşallah bu da yapmaz. Kendimi koruyorum. Muhtarımıza, 'yürüyemem' dedim. O da sağ olsun, sağlık ekiplerine haber vermiş. Ne mutlu, ayağımıza kadar geldiler. Allah devletimize zeval vermesin. Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun diye konuştu.

Aşı olmayanlara sitem eden Aydın, Benim torunum aşı olmadı, şimdi hastanede tek başına yatıyor. Aşı olmamışlar. Niye aşı olmuyorsunuz dedi.

Evinde 4'üncü doz hatırlatma aşısını olan Melike Keskin (76), Aşı iyi. Hasta olmuyoruz. Elinize, ayağınıza sağlık diyerek sağlık ekiplerine teşekkür ederken, 3'üncü doz aşısı vurulan Gülbahar Taşdemir (78) de, Allah razı olsun. Ben bir yere gidemiyorum. Aşı olduğumda iyi oluyorum ifadelerini kullandı.

Muhtar Ayşe Günhan, İlçe sağlık müdürümüzü aradım. Bazı vatandaşlarımızın evlerinden çıkamadığını ve ilçe merkezine gidemedikleri için de aşı olamadıklarını söyledim. O da sağ olsun bizi kırmadı. Bugün sağlık ekiplerimiz geldiler. Engelli, yaşlı vatandaşlarımıza, ilçe merkezine gidemeyenlere aşı uygulaması yapıldı. Çok memnun olduk. Devletimize teşekkür ederiz. Vatandaşlarımızın ayaklarına kadar hizmet getirdiler dedi.

'AŞILAMANIN BAŞARIYA ULAŞMASI GEREKLİ'

Pandemi sürecinin sona ermesi için aşılamanın önemine dikkat çeken İlçe Sağlık Müdürü doktor Mehmet Kavak ise şunları kaydetti

Yaklaşık 2 yıldan bu yana, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinden, hem sosyal yaşam, hem iş hayatı oldukça olumsuz etkilendi. Doğal olarak kış mevsimi nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın da riskleri bir kat daha artmış durumda. Bizim bu hastalığı atlatmamız için, mutlak surette aşılamanın başarıya ulaşması gerekiyor. Bizler de bunu hayata geçirmek için çaba sarf ediyoruz. Devlet hastanemiz, özel hastaneler ve aile sağlık merkezlerinde bu aşılar yapılabilmektedir. Hizmete ulaşamayan engelli ve yaşlı vatandaşlarımız için de ayağa hizmet mantığıyla, adreslerine ulaşarak hizmeti yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün de Bilal mahallemize geldik. Burada yaşayan, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın hatırlatma aşılarını yapıyoruz. Bunun diğer tüm aşı olmayan vatandaşlarımız için örnek teşkil etmesini ümit ediyorum.