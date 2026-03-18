Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın

Ankara'da bir pazarcı esnafının, karpuzun içini daha kırmızı ve olgun göstermek için pancar suyuyla boyadığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
Hazırladığı hileli karpuzları sosyal medya hesabından "Kimse görmeden" notuyla paylaşan pazarcının rahat tavırları, tüketicilerin sağlığıyla nasıl oynandığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Görüntülerin yayılması üzerine gıda güvenliği uzmanları vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
