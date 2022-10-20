Fenomen öğretmen İhsan Kartoğlu, satın aldığı kalemin ucunun defalarca kırılmasına isyan etti: Yazıktır, günahtır, ahlaksızlıktır

Öğrencileriyle çektiği renkli videoları sosyal medyada paylaşarak adından söz ettiren ve kısa sürede yüzbinlerce takipçiye ulaşan İhsan Kartoğlu, bu kez farklı bir konu ile gündeme geldi.

"YAZIKTIR, GÜNAHTIR, AHLAKSIZLIKTIR"

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı bir köy okulunda görev yapan Kartoğlu, daha önce hiç kullanmadığı kalemin defalarca ucunu açmasına rağmen sürekli kırılmasına isyan etti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kartoğlu, "Kalemi hiç kullanmadım. Açtım kırıldı, açtım kırıldı. Yazıktır, günahtır, ahlaksızlıktır. Bir değil, iki değil. Hangi marka olursa olsun son yıllarda durum bu. Milletin, çoluğun çocuğun üç-beş kuruşuna göz dikmişler" ifadelerine yer verdi.

"YAZIKLAR OLSUN"

Açıklamasının devamında büyük bir özveriyle yaptığı öğretmenlik mesleğine değinen Kartoğlu, şöyle devam etti: "Öğretmenlik yapıyorsam ileride benim öğrencilerim böyle ahlaksız satıcı olmasın diye yapıyorum. Yazıklar olsun."

İşte İhsan Kartoğlu'nun o paylaşımı;

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE TAKDİR TOPLAMIŞTI

İhsan Kartoğlu, uzaktan eğitim sürecinde evinde interneti olmayan öğrencilerin derslerden geri kalmaması için büyük fedakarlık yaparak sırtında taşıdığı tahtasıyla ders vermişti.