Kars merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

Kars merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İnternetten irtibat kurdukları kişileri dolandırdıkları iddiasıyla Kars merkez olmak üzere İstanbul, İzmir ve Mersin'deki 20 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 15 zanlının savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan elebaşı T.K. ile M.B.Ç, H.İ.K, A.B.E, M.F.S, M.F.B.Ç, M.Y, G.K. ve kadın şüphelilerden İ.Ş, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. Zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4'ü ise salıverildi.

Kars'ın Digor ilçesinden yapılan bir ihbar üzerine Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatılmıştı. 64 ayrı suçtan poliste kaydı olan elebaşı T.K'nin de aralarında yer aldığı 2'si kadın 9 kişi İstanbul, 5 kişi İzmir ve 1 kişi Mersin'de yakalanıp Kars'a gönderilmişti.