Kars merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kars merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

28.05.2022 10:47
Kars merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

Kars merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Kars merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İnternetten irtibat kurdukları kişileri dolandırdıkları iddiasıyla Kars merkez olmak üzere İstanbul, İzmir ve Mersin'deki 20 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 15 zanlının savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan elebaşı T.K. ile M.B.Ç, H.İ.K, A.B.E, M.F.S, M.F.B.Ç, M.Y, G.K. ve kadın şüphelilerden İ.Ş, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. Zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4'ü ise salıverildi.

Kars'ın Digor ilçesinden yapılan bir ihbar üzerine Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatılmıştı. 64 ayrı suçtan poliste kaydı olan elebaşı T.K'nin de aralarında yer aldığı 2'si kadın 9 kişi İstanbul, 5 kişi İzmir ve 1 kişi Mersin'de yakalanıp Kars'a gönderilmişti.

YORUMLAR
500
Kars'taki kargo dolandırıcılığı operasyonuna 9 tutuklama Kars'taki kargo dolandırıcılığı operasyonuna 9 tutuklama Dolandırıcıların milyonların verilerini nasıl ele geçirdiği ortaya çıktı Dolandırıcıların milyonların verilerini nasıl ele geçirdiği ortaya çıktı
Kaynak: AA

Dolandırıcılık, İstanbul, İzmir, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Dün gelen zamdan sonra bugün bir yenisi daha geldi! Benzin 25 lirayı, motorin ise 24 lirayı geçti
00:48 Emekli maaşı kadar nafaka ödeyen adam isyan etti: Çok zorlanıyorum
00:36 Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi
00:14 Zelenski'den "gıda krizi" uyarısı: Temmuz ayında felaketin büyüklüğü anlaşılacak
23:49 Uzmanlar uyardı! İzmir'de 1945 yılının sıcaklık rekoru kırılacak!
23:44 Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı!
23:29 Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
21:57 Erdoğan'ın dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi: Bu vakıf kimin Erdoğan?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 10:51:36. #1.11#
SON DAKİKA: Kars merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement