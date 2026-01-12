Kars'ta Kar Kaplanları Yol Açıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kars'ta Kar Kaplanları Yol Açıyor

Kars\'ta Kar Kaplanları Yol Açıyor
12.01.2026 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akyaka'da 'Kar Kaplanları', 2100 rakımlı köy yollarını karla mücadeleyle açmaya devam ediyor.

Kars'ta kar kaplanlarının 2 bin 100 rakımlı köy yollarında karla mücadelesi gece gündüz demeden devam ediyor.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı İbiş köyünde bölgede "Kar Kaplanları" olarak bilinen İl Özel İdaresi'ne bağlı Akyaka Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için seferber oldu. Yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığı ve dondurucu soğuklar, çalışmaları güçleştirse de ekipler ulaşımın aksamaması için yoğun bir çaba sarf ediyor.

"Yüksek rakımda çetin şartlar"

Deniz seviyesinden 2 bin 100 metre yükseklikte bulunan Akyaka'nın İbiş köyünde, tipi nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman sıfıra kadar düşüyor. Ekipler, sadece yolları açmakla kalmayıp, yoğun kış şartlarında mahsur kalan araçlara ve hastalara ulaşmak için de zamanla yarışıyor. Özel İdare ekiplerinin her zaman canla başla mücadele ettiğini ifade eden İbiş köyünden Memet Toptaş, "Akyaka Özel İdaremiz sağ olsun gece gündüz demeden yollarımızı açıyor. Gece saat 01.00-02.00 hastamız olur, öğrencimiz sabah okula gider, hiç bu güne kadar mağdur olmadık. 24 saat bizlerin hizmetindedir. 2 metre kar var ama ne zaman arasak sisli olsun, kar yağışlı olsun, gece gündüz demeden, her türlü imkanı bize sunuyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Yoğun kış şartlarında vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele çalışmaları yürüttüklerini belirten Akyaka Özel İdare Şefi Murat Çelik, "Şuan Akyaka İbiş köyündeyiz, İbiş Akyaka'ya 32 kilometre uzaklıkta, 2 bin 100 rakımı var. Yollarımızı açtık, vatandaşlarımızı mağdur etmedik. Hizmetimiz devam ediyor. Allah devletimize zeval vermesin. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

Öte yandan, Akyaka'nın bazı bölgelerinde kar kalınlığı 2 metreyi buluyor. Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede kar kaplanlarının karla mücadelesi sürüyor. Kar kaplanları yolları sürekli açık tutabilmek için aralıksız çalışıyor. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3-sayfa, Ulaşım, Kars, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kars'ta Kar Kaplanları Yol Açıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı 22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor
Para cezaları nafile Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı Para cezaları nafile! Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı
Cani koca dehşet saçtı Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti Cani koca dehşet saçtı! Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe

13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:39
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 14:29:42. #7.11#
SON DAKİKA: Kars'ta Kar Kaplanları Yol Açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.