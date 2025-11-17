Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Yalı Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

(İZMİR) - İlçeyi adım adım dolaşarak sık sık vatandaşlarla bir araya gelen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, bu haftanın programına Yalı Mahallesi ile devam etti. Mahallede yürütülen çalışmaları inceleyen Başkan Ünsal, talep ve ihtiyaçları yerinde dinledi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Bu haftanın programına Yalı Mahallesi ile devam eden Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Muhtar Uğur Babat ile bir araya geldi. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, Muhtar Uğur Babat ve belediye bürokratları ile mahalleyi dolaşan Ünsal, esnafı da ziyaret etti.

Talep ve ihtiyaçları bizzat dinleyen Ünsal, vatandaşların yoğun destek ve sevgisiyle karşılandı. Mahallede yürütülen çalışmaları da yerinde inceleyen Başkan Ünsal, tüm görüşmeleri tek tek not aldırarak çözüm süreçlerini hızlandıracaklarını belirtti.

"Omuz omuza hizmet üretmeye devam edeceğiz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Söz verdiğimiz gibi Karşıyaka'yı makamdan değil, sokaktan vatandaşlarımızla yönetiyoruz. Yaptığımız saha turları ile mahalle sakinlerimizin taleplerini birebir duymak, hizmetlerimizi daha hızlı ve doğru bir şekilde yönlendirmemizi sağlıyor. Her görüşmeyi tek tek not alıyor, çözüm süreçlerini hızlandırmak için ilgili tüm birimlerle anında eşgüdüm sağlıyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarına duyarlı, şeffaf ve sonuç odaklı bir hizmet anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz. Karşıyakamız için hep birlikte, omuz omuza üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.