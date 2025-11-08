Karşıyaka'da 'Ata'ya Saygı Zinciri' ile Atatürk Anması - Son Dakika
Karşıyaka'da 'Ata'ya Saygı Zinciri' ile Atatürk Anması

08.11.2025 14:18
Karşıyaka, Ulu Önder Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87. yılında düzenlenecek 'Ata'ya Saygı Zinciri' etkinliği ile anacak. Başkan Yıldız Ünsal, tüm vatandaşları etkinliğe katılmaya davet etti.

(İZMİR) - Karşıyakalılar, Ulu Önder Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 87. yılında "Ata'ya Saygı Zinciri" ile anacak. 10 Kasım sabahı Karşıyaka Çarşısı'nda bir araya gelecek vatandaşlar, saat 09.05'te el ele tutuşarak Ata'ya selam duracak. Başkan Yıldız Ünsal "Atatürk'e olan sarsılmaz bağlılığımızı göstermek için herkesi Saygı Zinciri'ne katılmaya çağırıyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım'da Karşıyaka'da anlamlı bir etkinlikle anılacak. Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla, Karşıyaka Çarşısı'ndan başlayarak dev bir "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturulacak. Saat 08.30 bir araya gelmeye başlayacak vatandaşlar, saat 09.05'i gösterdiğinde el ele verip Atatürk için saygı duruşuna geçecek. Tüm kentte hayatın duracağı anlarda 7'den 77'ye binlerce Karşıyakalı tek yürek olacak; Ulu Önder Atatürk'ü sonsuz saygı, sevgi ve minnetle anacak. Saat 09.30'da da Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda tören düzenlenecek.

"Atatürk'e bağlılığımızı bir kez daha en güçlü şekilde göstereceğiz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "İlke ve devrimlerinin kalesi Karşıyaka'da, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılığımızı bir kez daha en güçlü şekilde göstereceğiz. Çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı buluşmaya katılmaya, binlerce kişiyle tek yürek olup Atamızı anmaya çağırıyoruz. ve bir kez daha söz veriyoruz: Sen rahat uyu Atam! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, hiç durmadan yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

