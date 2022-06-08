Kartal'da Dünya Çevre Günü coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Kartal'da Dünya Çevre Günü coşkuyla kutlandı

08.06.2022 10:30
Kartal'da Dünya Çevre Günü coşkuyla kutlandı

Kartal Belediyesi, Dünya Çevre Günü'nde bir dizi etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Kartal Belediyesi, Dünya Çevre Günü'nde bir dizi etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlikler kapsamında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, gençlerle Çevre Yürüyüşü'ne katıldı.

1972 yılında İsveç'in Stockholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan bir kararla, Dünya Çevre Günü olarak kutlanan 5 -7 Haziran tarihleri arasında Kartal, rengarenk etkinliklere sahne oldu.

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinliklere Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Kent Konseyi Başkanı Av. Türkan Kurtulmaz Öztürk, birim müdürleri,  çevreci dernekler, Kartal sınırları içinde bulunan okulların müdür, öğretmen, öğrencileri ve Kartallılar katıldı.

Etkinlikler Kartal Ankara Caddesi'nde bando eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş ile başladı. Ellerinde dövizler ve pankartlarla yürüyüşe katılan öğrenciler ve vatandaşlar, Kartal Meydanı'nın yan tarafına kurulan etkinlik alanına doğru Çevre Yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de "Temiz Bir Çevre İstiyoruz, Kartal'ı Seviyoruz, Çevreyi Temiz Tut" "Çevreni Koru," "Temiz Bir Dünya İçin El Ele", "Bu Dünya Hepimizin"  sloganları eşliğinde yürüyen yüzlerce öğrenciye eşlik etti.  Etkinlik alanında kurulan oyun alanlarına, patlamış mısıra ve pamuk şekere çocuklar büyük ilgi gösterdi. Alandaki karikatür, çömlek atölyesi gibi farklı pek çok stantta çocuklar gönüllerince eğlendi.

ATIKLARDAN SANAT ESERİ YAPTILAR

Çevreci yarışmanın ödül töreni de Dünya Çevre Günü etkinliğinde gerçekleştirildi. "Atıklardan Hayal Dünyası Tablo Tasarım Yarışması" adını taşıyan yarışmada dereceye giren okulların ödüllerini, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel takdim etti.

Yarışmada tekstil atığı malzemelerinden yapılan heykel ile Kartal Ferruh Özgen Anadolu Lisesi öğrencileri üçüncülüğü, pet şişe atıklarından yaptıkları Kartal heykeli ile Türk Kızılayı Anadolu Lisesi öğrencileri ikinciliği ve atık pet şişe kapaklarından yaptıkları devasa Kız Kulesi manzarası ile de Cevizli Ortaokulu öğrencileri birinciliği kazandı.

Ödülleri takdim ederken kısa bir konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, öğrencileri ve öğretmenlerini kutlayarak ortada büyük bir emek olduğunu ve ödülün yanı sıra büyük bir alkışı hak ettiklerini söyledi. Başkan Yüksel, çevrenin korunması ve özellikle atık maddelerin yeniden dönüştürülmesi ile ilgili projelere büyük önem verdiklerini kaydederek yapılan eserlerin bu bilincin oluşmasına da katkı sağladığını söyledi. Yapılan ödül törenin ardından etkinlik rap konseri ve diğer eğlenceli aktivitelerle devam etti.

MEZUN OLAN KREŞ ÖĞRENCİLERİNE FİDAN DAĞITILDI

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü de çocuklara doğa sevgisini aşılamak için 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde belediyeye bağlı 15 kreşten mezun olan öğrencilerin her birine fidan hediye etti. Öğrenciler büyük bir heyecan ve hevesle fidanlarını alırken, belediye çalışanları tarafından da fidanların nasıl dikilmesi gerektiği konusunda bilgilendirildi.


Kartal'da Dünya Çevre Günü coşkuyla kutlandı
Kartal'da Dünya Çevre Günü coşkuyla kutlandı
Kartal'da Dünya Çevre Günü coşkuyla kutlandı
Kartal'da Dünya Çevre Günü coşkuyla kutlandı
Kartal'da Dünya Çevre Günü coşkuyla kutlandı
Kartal'da Dünya Çevre Günü coşkuyla kutlandı
Kartal'da Dünya Çevre Günü coşkuyla kutlandı
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Dünya Çevre Günü 'İlk adım çevre yürüyüşü' ile kutlandı Dünya Çevre Günü 'İlk adım çevre yürüyüşü' ile kutlandı Kartal'da 'Dünya Çevre Günü'nde çevre için yürüdüler Kartal'da 'Dünya Çevre Günü'nde çevre için yürüdüler
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da Dünya Çevre Günü coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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