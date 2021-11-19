Üye Girişi
Kartal "Koruyucu Ailelik" konferansına ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Kartal "Koruyucu Ailelik" konferansına ev sahipliği yaptı

19.11.2021 10:24
Kartal "Koruyucu Ailelik" konferansına ev sahipliği yaptı

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü ve Kırmızı Çocuklar Derneği iş birliği ile Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi, önemli bir konferansa ev sahipliği yaptı.

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü ve Kırmızı Çocuklar Derneği iş birliği ile Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi, önemli bir konferansa ev sahipliği yaptı. Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında gerçekleştirilen ve "Koruyucu Aile" konusunun ele alındığı konferansta "Koruyucu ailelik, çocuk evlerinde bulunan ve koruma altında olan çocuklar ile 18 yaş üstü koruma altında olan gençler" başlıklarına ışık tutuldu.

Kırmızı Çocuklar Derneği Kurucu Başkanı Simay Bülbül Sarıpınar'ın konuşmacılığını yaptığı konferansa; Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Karababa, Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Müdürü Enif Yavuz Dipşar, İYİ Parti Kartal İlçe temsilcileri, Bilecikliler Dernek Başkanı Faruk Şahin, Kartal Gönüllüleri Başkanı Nevhiz Küçükkahveci, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Konferansın öncesinde Kartal Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minikler, hazırlamış oldukları "Çocuk Hakları" temalı danslı gösterilerini sundu. Büyük beğeni toplayan gösterinin ardından konferans başladı.

Koruyucu aile olmanın koşulları, koruyucu aile olmak isteyen kişi ve ailelerin yerine getirmeleri gereken sorumluluklar, koruyucu ailelik öncesi bürokratik süreç ve devamı, konuya ilişkin doğru bilinen yanlışlar ve birçok farklı başlık, Kırmızı Çocuklar Derneği Kurucu Başkanı Simay Bülbül Sarıpınar'ın konuşmacılığını yaptığı konferansta ele alındı. Katılımcıların koruyucu aile kavramı ile alakalı pek çok açıdan aydınlatıldığı konferansta kendisi de koruyucu anne, gönüllü anne ve biyolojik anne olan Simay Bülbül Sarıpınar, konuya ilişkin bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

"KAN BAĞI DEĞİL CAN BAĞI"

Gönüllü ailelik nedir, nasıl gönüllü aile olunur, koruyucu ailelik nedir, kimler koruyucu aile olabilir, nasıl koruyucu aile olunur, koruyucu ailelere yapılan destekler, evlat edinme, evlat edinme koşulları, evlat edinme ve koruyucu ailelik arasındaki farklar ile sık sorulan sorular, 2 saatlik konferans boyunca etraflıca masaya yatırıldı.

Yıllarca gönüllü annelik yaptıktan sonra eşi ile birlikte koruyucu aile olmak için ilk adımı attıklarını dile getiren Simay Bülbül Sarıpınar, en büyük oğlu ile kavuşma hikayesini şöyle anlattı: "Gönüllü annelik yaptığım süreçte bir gün çocuklarımdan biri eve gelmedi, ne olduğunu merak ettim. Derken gönüllü annelerden biri dedi ki –koruyucu aileliğe verildi.- koruyucu ailelik ne demek diye sordum. Onlar anlattıkça ben de bir yandan araştırmaya başladım. Bu dünyaya girdikçe anne olmak için doğurmak mı lazım diye soruyorsunuz kendinize, tabii ki de hayır. Kan bağı değil, can bağı diyorsunuz. Biz eşimle koruyucu aile olma kararını böyle aldık. Büyük oğlum bu şekilde geldi. Büyük oğlumun geldiği hafta da hamile olduğumu öğrendim, ben onlara ruh ikizi diyorum o yüzden. Aynı anda hayatımıza geldiler, en büyük hediyelerimiz olarak. Bana aynı anda iki farklı annelik; ama özünde aynı olan, tek annelik yaşattılar."

BAŞKAN GÖKHAN YÜKSEL ADINA PLAKET VE ÇİÇEK TAKDİMİ

Yuvaları ziyaret ettikçe yapılacak çok fazla şey olduğuna daha yakın şahitlik ettiğini dile getiren Bülbül; çocukların, gençlerin maddi eksikliklerden çok sevgi ile eğitim ile anlam arayışı ile ilgili, 18 yaşından sonra ekonomik ve sosyal hayata adapte olmak ile ilgili büyük eksikliklerinin olduğuna dikkat çekti.

Konferansın sonunda katılımcılar merak ettikleri soruları, dernek başkanına yöneltti. Soruların cevaplanmasının ardından ise Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına Kırmızı Çocuklar Derneği Kurucu Başkanı Simay Bülbül Sarıpınar'a kartal heykelciği ve çiçek takdiminde bulundu.


Kartal Koruyucu Ailelik konferansına ev sahipliği yaptı
Kartal Koruyucu Ailelik konferansına ev sahipliği yaptı
Kartal Koruyucu Ailelik konferansına ev sahipliği yaptı
Kartal Koruyucu Ailelik konferansına ev sahipliği yaptı

Kartal Belediyesi, Hasan Ali Yücel, Koruyucu Aile, Kartal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kartal 'Koruyucu Ailelik' konferansına ev sahipliği yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti 11:30 Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri 11:19 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak 10:43 Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak
09:57 "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti Yazgan Şarapçılık, yaşadığı ekonomik kriz sebebiyle konkordato talebinde bulundu 09:25 Yazgan Şarapçılık, yaşadığı ekonomik kriz sebebiyle konkordato talebinde bulundu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu 08:58 Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek 08:53 JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı 17:20 TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı

Son Dakika Haberleri
11:32 Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor
11:30 Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti
11:28 Kafe işleten iki kardeş "intihar edeceğiz" deyip kayıplara karışmışlardı: İznik Gölü'nde cesetleri bulundu
11:19 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
11:17 Ümitler azaldı: 10 gündür aranan Yörük kızı Müslüme kaçırıldı mı?
11:14 Meksika'da üst geçitten sallandırılmış 10 cansız beden bulundu
11:13 Son Dakika! Dolar 10,96 seviyesinden alıcı buluyor
11:06 Türkiye'de açlık sınırı kaç lira? Birleşik Metal İş Sendikası açıkladı: Günlük 99 TL
10:56 Bestemsu Özdemir ve şef Yağız İzgül ayrıldı
10:53 56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler
Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor         
11:33
Kafe işleten iki kardeş "intihar edeceğiz" deyip kayıplara karışmışlardı: İznik Gölü'nde cesetleri bulundu Kafe işleten iki kardeş "intihar edeceğiz" deyip kayıplara karışmışlardı: İznik Gölü'nde cesetleri bulundu         
11:29
56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler 56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler         
10:54
Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de         
09:59
Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi         
09:37
Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı         
09:14
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi         
17:35
Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok         
15:54
Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı!         
15:44
Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı         
15:40
Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik         
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü         
14:45
Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi         
14:42
Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi         
14:25
Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi         
14:24
Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü         
14:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 11:38:35. #1.11#
SON DAKİKA: Kartal "Koruyucu Ailelik" konferansına ev sahipliği yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement