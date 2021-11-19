Kartal "Koruyucu Ailelik" konferansına ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü ve Kırmızı Çocuklar Derneği iş birliği ile Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi, önemli bir konferansa ev sahipliği yaptı. Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında gerçekleştirilen ve "Koruyucu Aile" konusunun ele alındığı konferansta "Koruyucu ailelik, çocuk evlerinde bulunan ve koruma altında olan çocuklar ile 18 yaş üstü koruma altında olan gençler" başlıklarına ışık tutuldu.

Kırmızı Çocuklar Derneği Kurucu Başkanı Simay Bülbül Sarıpınar'ın konuşmacılığını yaptığı konferansa; Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Karababa, Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Müdürü Enif Yavuz Dipşar, İYİ Parti Kartal İlçe temsilcileri, Bilecikliler Dernek Başkanı Faruk Şahin, Kartal Gönüllüleri Başkanı Nevhiz Küçükkahveci, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Konferansın öncesinde Kartal Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minikler, hazırlamış oldukları "Çocuk Hakları" temalı danslı gösterilerini sundu. Büyük beğeni toplayan gösterinin ardından konferans başladı.

Koruyucu aile olmanın koşulları, koruyucu aile olmak isteyen kişi ve ailelerin yerine getirmeleri gereken sorumluluklar, koruyucu ailelik öncesi bürokratik süreç ve devamı, konuya ilişkin doğru bilinen yanlışlar ve birçok farklı başlık, Kırmızı Çocuklar Derneği Kurucu Başkanı Simay Bülbül Sarıpınar'ın konuşmacılığını yaptığı konferansta ele alındı. Katılımcıların koruyucu aile kavramı ile alakalı pek çok açıdan aydınlatıldığı konferansta kendisi de koruyucu anne, gönüllü anne ve biyolojik anne olan Simay Bülbül Sarıpınar, konuya ilişkin bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

"KAN BAĞI DEĞİL CAN BAĞI"

Gönüllü ailelik nedir, nasıl gönüllü aile olunur, koruyucu ailelik nedir, kimler koruyucu aile olabilir, nasıl koruyucu aile olunur, koruyucu ailelere yapılan destekler, evlat edinme, evlat edinme koşulları, evlat edinme ve koruyucu ailelik arasındaki farklar ile sık sorulan sorular, 2 saatlik konferans boyunca etraflıca masaya yatırıldı.

Yıllarca gönüllü annelik yaptıktan sonra eşi ile birlikte koruyucu aile olmak için ilk adımı attıklarını dile getiren Simay Bülbül Sarıpınar, en büyük oğlu ile kavuşma hikayesini şöyle anlattı: "Gönüllü annelik yaptığım süreçte bir gün çocuklarımdan biri eve gelmedi, ne olduğunu merak ettim. Derken gönüllü annelerden biri dedi ki –koruyucu aileliğe verildi.- koruyucu ailelik ne demek diye sordum. Onlar anlattıkça ben de bir yandan araştırmaya başladım. Bu dünyaya girdikçe anne olmak için doğurmak mı lazım diye soruyorsunuz kendinize, tabii ki de hayır. Kan bağı değil, can bağı diyorsunuz. Biz eşimle koruyucu aile olma kararını böyle aldık. Büyük oğlum bu şekilde geldi. Büyük oğlumun geldiği hafta da hamile olduğumu öğrendim, ben onlara ruh ikizi diyorum o yüzden. Aynı anda hayatımıza geldiler, en büyük hediyelerimiz olarak. Bana aynı anda iki farklı annelik; ama özünde aynı olan, tek annelik yaşattılar."

BAŞKAN GÖKHAN YÜKSEL ADINA PLAKET VE ÇİÇEK TAKDİMİ

Yuvaları ziyaret ettikçe yapılacak çok fazla şey olduğuna daha yakın şahitlik ettiğini dile getiren Bülbül; çocukların, gençlerin maddi eksikliklerden çok sevgi ile eğitim ile anlam arayışı ile ilgili, 18 yaşından sonra ekonomik ve sosyal hayata adapte olmak ile ilgili büyük eksikliklerinin olduğuna dikkat çekti.

Konferansın sonunda katılımcılar merak ettikleri soruları, dernek başkanına yöneltti. Soruların cevaplanmasının ardından ise Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına Kırmızı Çocuklar Derneği Kurucu Başkanı Simay Bülbül Sarıpınar'a kartal heykelciği ve çiçek takdiminde bulundu.