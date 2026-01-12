Kartepe'de Kar Keyfi - Son Dakika
Kartepe'de Kar Keyfi

12.01.2026 14:39
Kocaeli Kartepe'de tatilciler kar yağışıyla eğlenceli anlar yaşadı, kar topu oynadılar.

KOCAELİ'de kış turizm merkezi Kartepe'ye gelen tatilciler, şambrellerle kayıp kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.

Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi ve İstanbul'a kara yoluyla 120 kilometre uzaklıktaki kış turizm merkezi Kartepe'de, kar yağışı etkili oluyor. Hava sıcaklığının eksi 6 derece ölçüldüğü Sisli Vadi bölgesinde, yeşillik alanlar karla kaplandı. Kocaeli Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda okulların 1 gün tatil edilmesini fırsata çeviren tatilciler, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde şambrellerle kayarak eğlendi. Çocuklar, kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı. Zirveye çıkan yollarda kar yağışıyla birlikte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Ulaşımda aksama yaşanmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kartepe Belediyesi ekipleri, ana arterler ve bağlantı yollarında tuzlama ve kar küreme çalışması geçekleştiriyor. Kış lastiği denetimi yapan ekipler, kontrollerde eksiklikleri tespit edilen araçların zirveye çıkışlarına izin vermiyor.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1200 personel ile 354 araç ve iş makinesiyle kentin tüm ilçelerinde teyakkuz halinde görev yapıyor.

'MUTLULUKLARI YÜZLERİNDEN OKUNUYOR'

İstanbul'dan Kartepe'ye gelen Yakup Savaş, "Mükemmel bir zamanda gelmişiz. Kar da harika yağıyor, öğrencilerimizle geldik. Öğrenciler de öğretmen arkadaşlarımız da çok keyif aldı. Bizim için harika bir gündü. İstanbul Arnavutköy'den geliyoruz. Daha önce de geldik. Karın bu kadar güzel yağdığı kayak pisti yerinin de bu kadar müsait olduğu bir zamana ilk kez denk geldik. Öğrenciler çok eğlendi mutlulukları yüzlerinden okunuyor" dedi.

'KAR TOPU OYNUYORUZ'

Karın keyfini çıkaran öğrencilerden Gökmen Düdükçü, "Bazen sırayla bazen tek şekilde kayıyoruz. Çok mutluyuz çok eğleniyoruz. Kar topu oynuyoruz. Arkadaşlarım ile güreş edip onları kara boğuyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

