Kaşıkcı'dan Yılın Kareleri Oylamasına Katılım

16.01.2026 14:36
Yalova Sağlık Müdürü Kaşıkcı, AA'nın Yılın Kareleri oylamasında fotoğrafları seçti.

Yalova Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaşıkcı, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" başlıklı fotoğrafını seçen Kaşıkcı, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğraf karesini tercih etti.

Kaşıkcı, "Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız", "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana", "Günlük Hayat" kategorisinde de Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karelerine oy verdi.

Halim Ömer Kaşıkcı, yaptığı açıklamada, böylesi önemli oylamaya katıldığı için memnun olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansının geleneksel hale gelen "Yılın kareleri" oylamasının sadece fotoğraf seçimi olmadığını belirten Kaşıkçı, şöyle konuştu:

"Geride bıraktığımız yılın bir özeti ve toplumsal hafızamızın kaydıdır. Dünyanın dört bir yanında en zor şartlar altında görev yapan basın emekçilerinin vizöründen yansıyan bu kareler, bazen binlerce kelimenin anlatamadığı bir duyguyu tek bir anla bize aktarıyor. Özellikle insani değerleri ön plana çıkaran, toplumsal olaylara karşı farkındalık yaratan ve bizlerin çalışma sahası olan sağlık alanındaki fedakarlıkları görünür kılan Anadolu Ajansına bu kıymetli arşivi bizlerle paylaştığı ve gösterdiği hassas duyarlılık için teşekkür ediyorum. Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Yalova, Güncel

