Kastamonu'da dilencilik yapan 7 kişiye toplam 43 bin 382 lira para cezası verildi.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilik yaparak çevreye rahatsızlık veren kişilerle ilgili çalışma yürüttü.
Bu kapsamda yakalanan 7 kişiye toplam 10 bin 476 lira idari para cezası uygulandı.
Dilenen kişilerin kullandıkları 3 araca da Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 32 bin 906 lira idari para cezası kesilerek, araçlar trafikten men edildi.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Dilencilere Ağır Cezalar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?