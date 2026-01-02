Kastamonu'da Fırtına Uyarısı

Kastamonu Valiliği, bölgede etkili olması beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, 3 Ocak Cumartesi gece saatlerinden itibaren rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde eserek fırtınaya dönüşeceği belirtildi.

Açıklamada, saatteki hızı 75 kilometreye ulaşması beklenen fırtına nedeniyle vatandaşların ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

Fırtınanın, pazar gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.