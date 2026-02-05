Kastamonu'da Fırtına Uyarısı - Son Dakika
Kastamonu'da Fırtına Uyarısı

05.02.2026 18:19
Kastamonu'da 6 Şubat'ta güçlü fırtına bekleniyor, vatandaşlara dikkatli olmaları önerildi.

Kastamonu'nun iç kesimlerde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, 6 Şubat Cuma günü rüzgarın iç kısımda kalan bölgelerde güneyden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Açıklamada, saatteki hızı özellikle yükseklerde 80 kilometreye ulaşması öngörülen fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşların fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA

